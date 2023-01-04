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Giriş Tarihi: 5.1.2023

Yoğun sis faciası

Konya’da askeri araç, yoğun sis yüzünden görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle önündeki TIR’a çarptı. Kazada 2 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
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TAHİR ÖZÇELİK TAHİR ÖZÇELİK
Yoğun sis faciası
Konya'da askeri aracın yoğun sis nedeniyle önünde yavaşlayan TIR'a arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada Astsubay Harun Uğur ve er Halil Seltan şehit olurken, 2 askeri personel de yaralandı. Kaza dün sabah saatlerinde Konya- Adana karayolunun 15. kilometresinde meydana geldi. Er Mustafa Çiftçi idaresindeki askeri araç, bölgedeki yoğun sis nedeniyle yavaşlayan TIR'ın kasasına çarptı. Kara Kuvvetleri Komutanlığı Ateş Desteği Komutanlığı'nda görevli Astsubay Çavuş Harun Uğur ile Er Halil Seltan kaza yerinde şehit olurken, 2 askeri personel de yaralandı. Yaralı askerler Mustafa Çiftçi (22) ve Muhammet Can Öklü (21) ambulanslarla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırılırken sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. TIR sürücüsü ise emniyete götürüldü. Konya Vali Yardımcısı Mehmet Aydın, Konya Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal ve Konya İl Emniyet Müdürü Engin Dinç de kaza yerine gelerek incelemelerde bulundu. Yoğun sis nedeniyle trafik tek yönden sağlandı. Konya Valisi Vahdettin Özkan, hastanede yaralı askerleri ziyaret etti.



EŞİ BİR AYLIK HAMİLEYDİ
Kazada şehit düşen Piyade Er Halil Seltan'ın Hatay'daki baba ocağına ateş düştü. Oğullarının şehadet haberini alan Seltan ailesinin oturduğu sokak Türk bayraklarıyla donatıldı. Şehit Seltan'ın cenazesi bugün kılınacak cenaze namazının ardından şehitliğe defnedilecek. Diğer şehit Astsubay Kıdemli Çavuş Harun Uğur'un (29) Malatya'daki baba ocağında da yas var. Evli olan şehidin eşi Beşire Uğur'un bir aylık hamile olduğu öğrenildi.

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Yoğun sis faciası
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