YÖK Başkanı Özvar açıkladı: İstihdam dengesini güçlendiriyoruz!

Sanayinin sanayinin dijital dönüşüm ihtiyacını karşılamak amacıyla istihdam garantili 'İmalat Yürütme Sistemleri (MES) Operatörlüğü' programını başlattı. Bir çok sektörde yeni mezunlara istihdam sağlanacak. Konu hakkında konuşan YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, "Bugünün dünyasında dönüşüm her alanda hızlanıyor. Geleceğin becerilerini öngörmek, sektörlerin beklentilerini ve teknolojik gelişmeleri yakından takip etmek büyük önem taşıyor." dedi.

YÖK'ten geleceğin mesleğine adım: 'MES Operatörlüğü' programı açıldı | Video

Akıllı fabrikalarda sensör verilerini analiz edecek, arızaları önceden tahmin edecek ve üretim süreçlerini optimize edecek nitelikli insan kaynağı yetiştirilmesi hedefleniyor. YÖK Başkanı Erol Özvar, dijital üretim süreçlerini yönetecek teknik personelin önemini vurguladı.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör