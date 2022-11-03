Yok böyle hırsızlık! Çaldığı paranın 50 bin TL’sini getirip mektup bıraktı: Şov yapma!

"GETİRİRSE ŞİKAYETÇİ OLMAYACAĞIM"

Olayı güvenlik güçlerine ihbar ettiğini ve araştırma yapıldığını belirten Kaya, "Benim dükkanda kamera yok. Cuma günü gece para çalındı, pazar günü gece 50 bin lirası geri geldi. Tekrar karakola ifade verdim. Karakol komutanı, 'Bayram bu paranın kalanı da gelir, fazla telaş yapma' dedi ama hala gelmedi. Hasat zamanı halden meyve suyu için kayısı aldım. Çalınan para da vatandaşın parası. Para çalınınca şimdi millete borçlu kaldım. Parayı geri istiyorum. Milletin parası bu. Ne olursa olsun getirsin. Getirirse de şikayetçi olmayacağım" şeklinde konuştu.

Bayram Kaya, hırsıza şöyle seslendi:

"Sayın arkadaşım. Sen beni çok iyi tanıyorsun. Ben seni çıkartamadım. Ne olur en kısa zamanda paramı getir. Kesinlikle ve kesinlikle şikayetçi olmayacağım. Hakkını helal et. Bu para milletin parası. Millet beni sıkıştırıyor, ne olur paramı getir. Kesinlikle şikayetçi olmayacağım. Ben Bayram Kaya, Kemenli'den. Kurtsuyu Mahallesi'nde meyve suyu kayısısı alan. Sen beni iyi tanıyorsun ama ben seni tanıyamadım. Paramın geri kalan 30 bin lirasını da getirirsen Allah razı olsun, çok sağ ol derim ve kesinlikle şikayetçi olmayacağım."