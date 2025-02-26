Yok böyle olay! 12 yıl boyunca kardeşinin kimliğini kullandı! Zanlı suç makinesi çıktı

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince Ali Rıza İ. isimli şahsın farklı kimlikle işlem yaptığı tespit edildi.

Şahısla ilgili ekiplerce çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar sonucunda bahse konu kişinin 23 Aralık 2013 tarihinden beri; iftira, kamu malına zarar verme, başkalarına ait kimlik bilgilerini kullanma ve ibadete ayrılmış eşya hakkında hırsızlık suçlarından toplamda 7 yıl 1 ay hapis cezasının bulunduğu belirlendi.