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Giriş Tarihi: 6.8.2022

Yol kazısında, havan topu mermisi bulundu

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Yol kazısında, havan topu mermisi bulundu
İstanbul Sultangazi'de, polis merkezi amirliğinin yanında yapılan yol kazı çalışması sırasında havan topu mermisi bulundu. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğü ekiplerince incelemeye alınan merminin menşei araştırılıyor. Sultangazi İsmetpaşa Mahallesi Mahmutbey Yolu Caddesi'nde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kavşak ve yol kazı çalışmaları sırasında çalışanlar, havan topu mermisi buldu. Şehit Mustafa Tercan Polis Merkezi Amirliği'nin hemen yanında, iş makinelerinin çalıştığı alanda kazı yapan iş makinesi operatörü, havan topu mermisini fark ederek çalışmaları durdurdu. İBB çalışanları durumu hemen polise bildirdi. Kısa sürede olay yerine ekipler gelerek, şerit çekerek güvenlik önlemi aldı. İncelenmek üzere Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğü'ne götürülen bombanın menşei ve kaç yıllık olduğu incelemelerden sonra belirlenecek. Belediye çalışanlarından Fevzi Güler, havan topu mermisinin bulunduğu bölgenin daha önce askeri alan olduğunu belirterek, "Kazı yaparken arkadaş gördü. Biz de polise haber verdik. Havan topu mermisi olabilir. Burası eskiden askeri alandı. Benim çocukluğum burada geçti. Bizde ufakken benzeri şeyler buluyorduk. Ama bu kadar büyüğünü de bulmamıştık" dedi.

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Yol kazısında, havan topu mermisi bulundu
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