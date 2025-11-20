Yol kesen sürücüye para cezası

AVCILAR'da ters yönde araç kullanan ve başka bir sürücünün önünü keserek saldıran trafik magandasına Yeni Trafik Kanunu Teklifi uyarınca ceza verildi. Denizköşkler Mahallesi'nde önceki gün yaşanan olayda, tek yönde ilerleyen Mustafa Morbel, ters yönde gelen sürücü M.E.'den geri gitmesini istedi. Yol ortasında duran M.E., telefonla kaydedildiğini fark edince aracından inip "Niye görüntü alıyorsun?" diye Morbel'e saldırdı. Yakalanan trafik magandasına idari para cezası uygulandı.



BUNU YAPANLAR YANDI

İLK kez Yeni Trafik Kanunu Teklifi'ne giren maddeye göre saldırı amacıyla yol kapayan sürücüye, 180 bin lira ceza uygulanacak, sürücü belgesi 60 gün süreyle geri alınacak ve aracı 60 gün trafikten men edilecek. Ters yönde araç kullanan sürücülere tek yönlü yolda 10 bin lira, yerleşim yeri bölünmüş yollarda 20 bin lira ceza uygulanacak. Otoyollarda ters yönde araç kullanan sürücülere ise 90 bin lira ceza uygulanacak, 60 gün sürücü belgesi geri alınacak, araçları 60 gün trafikten men edilecek. Sena UYANER - Semih KARA / SABAH