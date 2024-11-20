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Giriş Tarihi: 20.11.2024 09:31 Son Güncelleme: 20.11.2024 09:58

Yol verme tartışması kanlı bitti: 1 ölü

Ankara’da trafikte yol verme nedeniyle çıkan tartışmada motosikletteki iki kişi tarafından darbedilen H.K. (37), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Yol verme tartışması kanlı bitti: 1 ölü

Ankara'nın Keçiören ilçesi Çaldıran Mahallesi'nde, saat 20.00 sıralarında meydana gelen olay, trafikte yol verme tartışmasıyla başladı. İddiaya göre, motosiklette bulunan Ç.K. (20) ve B.N. (25), tartıştıkları H.K.'ye saldırdı. Şüpheliler, H.K.'yi darbettikten sonra olay yerinden kaçtı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralanan H.K., çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak, H.K. doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

ŞÜPHELİLER KISA SÜREDE YAKALANDI

Olayın ardından harekete geçen polis ekipleri, yaptığı titiz çalışmalar sonucunda Ç.K. ve B.N.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Yol verme tartışması kanlı bitti: 1 ölü
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