Yol verme tartışmasında kavga etmişlerdi: 2 sürücüye ceza kesildi!

KAVGA ANLARI KAMERADA

Diğer yandan kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde iki sürücünün yol verme nedeniyle tarıtşmaya başladığı anlar görülüyor. Bu sırada taraflardan biri diğer sürücünün otomobiline tekme atıyor. Tekme ve yumruklarla birbirlerine giren sürücüleri araya giren diğer vatandaşlar sakinleştiriyor. Çevredekilerin sürücülere 'Arabalara binin' dedikleri anlar da görüntülerde yer alıyor.