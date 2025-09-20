Yolcu motoru kargo gemisiyle çarpışmıştı! Gemi kaptanları adli kontrolle serbest bırakıldı

İstanbul Boğazı'nda dün akşam saat 20.30 sıralarında sefer yapan yolcu motorunda büyük bir panik yaşandı. Beşiktaş'tan hareket eden ve Üsküdar'a gitmekte olan "Kamil Sayın" adlı motor, Paşalimanı açıklarına geldiğinde rotasında ilerleyen Panama bayraklı "Artvin" isimli kuru yük gemisiyle çarpıştı.

8 YOLCU YARALANDI

Çarpışmanın ardından yolcu motorunda panik yaşanırken, ilk belirlemelere göre 8 yolcu yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastanelere kaldırılırken İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

KAPTANLAR GÖZALTINA ALINMIŞTI

Kıyı Emniyeti ve Sahil Güvenlik ekipleri kısa sürede bölgeye ulaşarak müdahalede bulundu. Kuru yük gemisi ise çarpışmanın ardından güvenli bir alana çekilerek hasar tespitine alındı. Soruşturma kapsamında iki geminin kaptanının da aralarında olduğu 3 şüpheli gözaltına alındı.

ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDILAR

Emniyet işlemlerinin ardından şüpheliler bugün İstanbul Anadolu Adliyesi'ne getirildi. Savcılık 3 şüpheliyi de adli kontrol talebiyle Hakimliğe sevk etti. İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği ise iki şüpheli kaptanın "Taksirle Birden Fazla Kişinin Yaralanmasına neden olma" suçundan yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrolle serbest bırakılmasına karar verdi. Diğer şüpheli de "Suç Üstlenme" suçundan yurt dışına çıkış yasağı ve imza atma şartlarıyla adli kontrolle serbest bırakıldı.