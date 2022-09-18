Haberler Yaşam Haberleri Yolda az yakıt tüketmek isteyenlere müjde! Google Haritalar yakıttan tasarruf özelliği geldi! Google Maps yakıttan tasarruf özelliği nedir, nasıl kullanılır?
Giriş Tarihi: 18.9.2022 12:16

Yolda az yakıt tüketmek isteyenlere müjde! Google Haritalar yakıttan tasarruf özelliği geldi! Google Maps yakıttan tasarruf özelliği nedir, nasıl kullanılır?

Google Haritalar uygulaması her zaman sürücüler tarafından sürekli olarak kullanılıyor. Yol tarifi ve navigasyon için en çok tercih edilen uygulamalardan birisi. Şimdi de Google Haritalar yakıttan tasarruf özelliği geldi. Vatandaşlar da Google Haritalar yakıttan tasarruf özelliği nedir, nasıl kullanılır sorusunu yöneltiyor. Çevre dostu olan bu özellik, aynı zamanda ekonomik olarak dikkatleri çekiyor. Peki, Google Haritalar yakıttan tasarruf özelliği nasıl kullanılır? Google Maps yakıttan tasarruf özelliği hakkında detaylar…

Yolda az yakıt tüketmek isteyenlere müjde! Google Haritalar yakıttan tasarruf özelliği geldi! Google Maps yakıttan tasarruf özelliği nedir, nasıl kullanılır?

Araba kullanırken daha az yakmak isteyenler için güzel bir özellik Google Haritalar'dan geldi. Google Haritalar yakıttan tasarruf özelliğiyle seçtiğiniz enerji tipine göre Google Maps, size en iyi rotayı belirliyor. Bunu duyan vatandaşlar Google Haritalar yakıttan tasarruf özelliği nasıl kullanılır sorusunu yöneltiyor. İşte detaylar...

GOOGLE HARİTALAR YAKITTAN TASARRUF ÖZELLİĞİ NEDİR?

Daha önce yurt dışında kullanılan tasarruf özelliği, Türkiye'ye de geldi. Motor tipine göre farklı rotalar oluşturan bu özellik, yakıt ve enerji verimliliğine odaklanıyor. Bu özellik aracın tipine göre rotalar oluşturuyor. İki nokta arasında gitmek isteyen sürücüler, seçtikleri motor tipine göre en uygun yolu Google Haritalar'da bulup ona göre ilerliyor.

4 MOTOR TİPİNE SAHİP!

Google, Haritalar uygulamasında 4 farklı motor tipi bulunuyor. Benzinli, dizel, elektrikli ve hibrit adında 4 seçenek sürücülere sunulmuş durumda.

YAKITTAN TASARRUF ÖZELLİĞİ NASIL KULLANILIR?

İlk olarak mobil cihazında Google Haritalar'ı açın.

Daha sonra Ayarlar sekmesinden "navigasyon ayarları"na dokunun.

Sonra rota seçenekleri sekmesine dokunun.

Özelliği aktif etmek için yakıt tasarruflu rotaları tercih et tuşuna dokunun.

Motor türünü seçmek için motor türü'ne dokunun. Motor türünü seçin Bitti'ye dokunun.

Yol tarifini aldıktan sonra alt çubukta ekranı yukarı kaydırın.

Motor türünü değiştir'e dokunun. Motor türünü seçip bittiye basın.

En çok kullandığınız türe göre seçeneğinizi yapın.

ARKADAŞINA GÖNDER
Yolda az yakıt tüketmek isteyenlere müjde! Google Haritalar yakıttan tasarruf özelliği geldi! Google Maps yakıttan tasarruf özelliği nedir, nasıl kullanılır?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA