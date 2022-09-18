Yolda az yakıt tüketmek isteyenlere müjde! Google Haritalar yakıttan tasarruf özelliği geldi! Google Maps yakıttan tasarruf özelliği nedir, nasıl kullanılır?

GOOGLE HARİTALAR YAKITTAN TASARRUF ÖZELLİĞİ NEDİR?

Daha önce yurt dışında kullanılan tasarruf özelliği, Türkiye'ye de geldi. Motor tipine göre farklı rotalar oluşturan bu özellik, yakıt ve enerji verimliliğine odaklanıyor. Bu özellik aracın tipine göre rotalar oluşturuyor. İki nokta arasında gitmek isteyen sürücüler, seçtikleri motor tipine göre en uygun yolu Google Haritalar'da bulup ona göre ilerliyor.