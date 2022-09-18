Yolda az yakıt tüketmek isteyenlere müjde! Google Haritalar yakıttan tasarruf özelliği geldi! Google Maps yakıttan tasarruf özelliği nedir, nasıl kullanılır?

Araba kullanırken daha az yakmak isteyenler için güzel bir özellik Google Haritalar'dan geldi. Google Haritalar yakıttan tasarruf özelliğiyle seçtiğiniz enerji tipine göre Google Maps, size en iyi rotayı belirliyor. Bunu duyan vatandaşlar Google Haritalar yakıttan tasarruf özelliği nasıl kullanılır sorusunu yöneltiyor. İşte detaylar...
GOOGLE HARİTALAR YAKITTAN TASARRUF ÖZELLİĞİ NEDİR?
Daha önce yurt dışında kullanılan tasarruf özelliği, Türkiye'ye de geldi. Motor tipine göre farklı rotalar oluşturan bu özellik, yakıt ve enerji verimliliğine odaklanıyor. Bu özellik aracın tipine göre rotalar oluşturuyor. İki nokta arasında gitmek isteyen sürücüler, seçtikleri motor tipine göre en uygun yolu Google Haritalar'da bulup ona göre ilerliyor.
YAKITTAN TASARRUF ÖZELLİĞİ NASIL KULLANILIR?
İlk olarak mobil cihazında Google Haritalar'ı açın.
Daha sonra Ayarlar sekmesinden "navigasyon ayarları"na dokunun.
Sonra rota seçenekleri sekmesine dokunun.
Özelliği aktif etmek için yakıt tasarruflu rotaları tercih et tuşuna dokunun.
Motor türünü seçmek için motor türü'ne dokunun. Motor türünü seçin Bitti'ye dokunun.
Yol tarifini aldıktan sonra alt çubukta ekranı yukarı kaydırın.
Motor türünü değiştir'e dokunun. Motor türünü seçip bittiye basın.
En çok kullandığınız türe göre seçeneğinizi yapın.