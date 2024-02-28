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Giriş Tarihi: 28.2.2024 11:53 Son Güncelleme: 28.2.2024 11:54

Yolda karşılaştığı husumetlisi canından etti

Kayseri’de arasında husumet bulunan bir kişi tarafından sokak ortasında karnından vurulan Alim Dede kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Yolda karşılaştığı husumetlisi canından etti

Merkez Kocasinan İlçesi Ertuğrul Gazi Mahallesi Hakimiyet Caddesi'nde yaya olarak ilerleyen Alim Dede, husumetli olduğu kişi ile karşılaştı. İkili arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kimliği belirlenemeyen kişi Alim D'ye yanında getirdiği silahla ateş açtı. Karnından vurulan Alim Dede, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibi tarafından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Alim Dede, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis Alim Dede'yi öldüren cinayet zanlısının yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.

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Yolda karşılaştığı husumetlisi canından etti
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