Haberler Yaşam Haberleri Yolda yanan aracın imdadına itfaiyeden önce TOMA yetişti
Giriş Tarihi: 19.4.2025 19:05 Son Güncelleme: 19.4.2025 19:11

Yolda yanan aracın imdadına itfaiyeden önce TOMA yetişti

İstanbul Kadıköy'de yolda seyir halindeyken yanmaya başlayan hafif ticari araçta çıkan yangın toplumsal olaylara müdahale aracı (TOMA) ile söndürüldü.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Yolda yanan aracın imdadına itfaiyeden önce TOMA yetişti

Olay Kadıköy D-100 kara yolu Yenisahra mevkisi Ankara yönünde meydana geldi. Yolda seyir halinde bulunan hafif ticari araç, henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.

Araçta alev ve dumanların çıkması ile birlikte o anda rastlantı sonucu aynı istikamette seyir halinde bulunan polis ekipleri tarafından müdahalede bulunuldu.

Yoldan geçerken yanan aracı söndürmek için polis ekipleri, TOMA'dan tazyikli su sıkarak yangına müdahale etti. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri de soğutma çalışması yaptı.

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Yolda yanan aracın imdadına itfaiyeden önce TOMA yetişti
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