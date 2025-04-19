Yolda yanan aracın imdadına itfaiyeden önce TOMA yetişti

Olay Kadıköy D-100 kara yolu Yenisahra mevkisi Ankara yönünde meydana geldi. Yolda seyir halinde bulunan hafif ticari araç, henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.

Araçta alev ve dumanların çıkması ile birlikte o anda rastlantı sonucu aynı istikamette seyir halinde bulunan polis ekipleri tarafından müdahalede bulunuldu.

Yoldan geçerken yanan aracı söndürmek için polis ekipleri, TOMA'dan tazyikli su sıkarak yangına müdahale etti. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri de soğutma çalışması yaptı.