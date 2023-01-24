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Giriş Tarihi: 24.1.2023 18:43 Son Güncelleme: 24.1.2023 18:55

Yolda yürürken elektrik çarpmıştı! 1 yıl sonra hayatını kaybetti

Gaziantep'te bir yıl önce ekmek almak için evden çıkan ve kopan elektrik telin basarak akıma kapılarak ağır yaralanan 10 yaşındaki çocuk, olaydan bir yıl sonra aynı gün hayatını kaybetti.

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK

23 Ocak 2022 tarihinde Şehitkamil ilçesinin Karaoğlan Mahallesi'ndeki evlerinden ekmek almak için evden çıkan 10 yaşındaki Mehmet Çavuş Akbayram, markete gittiği sırada yoğun kar yağışı nedeniyle kopan elektrik telini fark etmeyerek basmış ve akıma kapılarak ağır yaralanmıştı.

112 Acil ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan ve komaya giren Mehmet Çavuş, 4 ay özel bir hastanede, ardından da bir süre Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından Ankara'daki bir hastaneye nakledilmişti. Ankara'da tedavisi devam eden Mehmet Çavuş, yapılan tüm müdahalelere rağmen olayın üzerinden tam bir geçtikten sonra 23 Ocak günü hayatını kaybetti.

Bir yıl boyunca süren tedaviye rağmen kurtarılamayan Mehmet Çavuş Akbayram'ın cansız bedeni, gözyaşları arasında Gaziantep Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.

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Yolda yürürken elektrik çarpmıştı! 1 yıl sonra hayatını kaybetti
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