İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında yeni gelişme! İşte şüpheliler ve özel kasaları! Hepsine el konulacak

İBB'ye yönelik başlatılan Yolsuzluk Ve Rüşvet operasyonunda şüphelilerin özel bankalardaki para kasaları tek tek tespit edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürütmekte olduğu yolsuzluk operasyonu kapsamında örgütün yöneticileri poziyonunda bulunan ve örgütle irtibatlı faaliyet yürütülen isimlerin özel kasalarının tespit edildi.

Bu kapsamda şüpheli Murat Ongun'a ait İNG Bankta iki adet, Reklamcı/teksiltci Hüseyin Köksal'a ait Türkiye Finans Katılım Bankasında bir adet kasanın bulunduğu, Firari Emrah Bağdatlı'ya ait Akbank'ta bir adet kasanın bulunduğu, İmamoğlu İnşaat ve SSB Gayrimenkul Genel Müdürü Tuncay Yılmaz'a ait Halk Bank'ta iki adet, İBB İştirakler Başkanı Ertan Yıldız'a ait Yapı Kredi Bankası'nda iki adet, İBB Spor Genel Müdürü Fatih Keleş'e ait TEB'de bir adet, BVA firması sahibi Murat Kapki'ye ait biri Garanti Bankası diğer Halk Bankası'nda olmak üzere iki adetkasanın bulunduğu öğrenildi.

ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosunun talimatı ile İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Şube Müdürlüğü ekiplerinin kasalara yönelik arama ve el koyma faaliyeti yürütüldüğü öğrenildi.