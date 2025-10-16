Haberler Yaşam Haberleri Yolun karşısına geçmek isterken canından oldu
Giriş Tarihi: 16.10.2025 15:31

Kahramanmaraş’ın yolun karşısına geçerken otomobil çarpan 45 yaşındaki Nuray Bekiroğlu yaşamını yitirdi.

Muhammet Özer
Afşin ilçesinin Afşinbey Caddesi üzerinde seyir halinde olan otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Nuray Bekiroğlu'na çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Bekiroğlu, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Afşin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayan Bekiroğlu, hastanede hayatını kaybetti. Bekiroğlu'nun cenazesi, otopsi yapılmak üzere Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Kazaya karışan otomobil sürücüsünün gözaltına alındığı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

