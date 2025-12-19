Yolun karşısına geçmek isterken canından oldu

Kaza, D-100 karayolu Hendek Beylice Mahallesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki bir otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan 38 yaşındaki Oğuzhan Yılmaz'a çarptı.





OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Çarpmanın şiddetiyle savrulan Yılmaz ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Yılmaz'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.





SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Jandarma ekipleri kazanın meydana geldiği bölgede güvenlik önlemleri alırken, otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Oğuzhan Yılmaz'ın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.