Yolun karşısına geçmek istiyordu: Yaşlı kadın tramvayın altında kaldı!

Yapılan çalışmalar sonucunda ağır yaralı olarak kurtarılan N.Ç., sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaşlı kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavisi süren N.Ç.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde tramvay seferlerinde kısa süreli aksama yaşanırken, ekiplerin çalışmalarının ardından seferler yeniden normale döndü. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.