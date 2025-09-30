Yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya tramvay çarptı

Kaza Çemberlitaş Durağı ile Beyazıt durağı arasında meydana geldi. Çemberlitaş Tramvay Durağı'ndan Beyazıt yönüne giden tramvay aniden yola çıkan yayaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle kaldırıma savrulan kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.Kaza nedeniyle tramvay seferlerinde kısa süreliğine aksama yaşandı. Tramvayın yayaya çarpma anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.