Haberler Yaşam Haberleri Yörüklerin seyirlik eğlencesi: Deve güreşleri
Giriş Tarihi: 18.1.2022

Yörüklerin seyirlik eğlencesi: Deve güreşleri

Uğur YILDIRIM Uğur YILDIRIM
Yörüklerin seyirlik eğlencesi: Deve güreşleri

Selçuk Efes Deve Güreşleri Festivali, düğün alanı gibiydi... Pamucak Arena’yı hıncahınç dolduran 20 bin kişi, deve güreşlerinin Kırkpınar’ını pürdikkat takip etti...

Yörük kültürünün seyirlik geleneği deve güreşleri, kış aylarında Çanakkale'den Antalya'ya uzanan geniş bir coğrafyada düzenleniyor. Tarihi 19'uncu yüzyıl başlarına uzanan deve güreşlerinin merkezi Aydın İncirliova olsa da, deve güreşlerinin Kırkpınar'ı olarak kabul edilen İzmir'deki Selçuk Efes Deve Güreşleri Festivali, bu yıl 40'ıncı kez düzenlendi. Daha önce seyirci sayısı ile Guinness Rekorlar Kitabı'na giren bu festival, Dünya Festivaller Kitapçığı'nda takip edilecek 10 etkinlikten biri olarak gösteriliyor. Güreşler için hazırlanan Pamucak Arena'ya sabahın ilk saatlerinden itibaren Türkiye'nin farklı noktalarından gelen deve güreşi severler akın ediyor. Havanın soğuk olmasına aldırış etmeyen insanlar yaktıkları ateş başında sofralar kuruyor. Geleneksel kıyafetli Yörükler, davul zurna eşliğinde zeybek oynuyor. Festival için özenle süslenen develer, kamyonlardan indiriliyor. Ziyaretçilerin arasında tüm ihtişamıyla sallana sallana yürüyen devasa hayvanlar, ilginç görüntüler oluşturuyor. Davul zurna sesleri hiç susmuyor. Herkes nefesini tutmuş sırasıyla dövüşen 162 deveyi takip ediyor. Alkışlar, şarkılar, türküler eksik olmuyor.

FİYATLARI DUDAK UÇUKLATIYOR
Deve güreşleri, "Yoz" adı verilen tek hörgüçlü dişi develer ile "Buhur" adı verilen çift hörgüçlü erkek develerin çiftleşmesinden olan, "Tülü" denen erkek develer arasında ayak, orta, başaltı ve baş olmak üzere 4 kategoride yapılıyor. Develer, güreşte bağ, çengel, düz çengel çatal, makas, tam bağ, yarım bağ adı verilen oyunlarla galibiyete ulaşmaya çalışıyor. Bir devenin galip gelebilmesi için rakip devenin müsabakadan kaçması, bağırması ya da güreş esnasında yıkılması gerekiyor. Develerin güreşirken birbirlerine zarar vermemesi için ağızları bağlanıyor. Güreş develerinin fiyatları ise dudak uçuklatıyor. Bazı develerin fiyatı, 1 milyon lirayı geçiyor.

NAKIŞ NAKIŞ SÜSLEDİLER
YÖRÜK kültüründe deve sahipleri, develeri aileden biri olarak görüyor. Her deveye bir isim veriliyor. Fırtına, Gandalf, Deli Yürek, Çılgın Reis gibi isimler dikkat çekiyor. Güreşçi develere hamur topları veriliyor. Develer yılda ortalama 5 ton yem tüketiyor. Savran adı verilen deve bakıcıları develeri elleriyle besliyor. Güreşe hazırlanan develere "havut" adı verilen üzerinde yüzlerce yıllık Yörük kültürünün izlerini taşıyan deve semeri giydiriliyor. Rengarenk boncuk, kilim, ayna, eşarp, çan ve zillerle süslenen develerin isimleri de havutlarının arkasına işleniyor. Türk bayrakları ve maşallah yazıları yine havutların üstlerine işleniyor. Bazı develerin bileklerine halhallar takılıyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Emekliler, memurlar, dul yetim maaşı alanlar dikkat! 'Ek zam' ne zaman hesaplara yatacak?
Selçuk Bayraktar'dan ABD'li profesör Max Tegmark'a tarihi cevap: Utanmanız gereken yaptığınız soykırım ve katliamlardır
Hakan Ural'dan onay çıktı Melisa Ural'dan aşk pozu geldi! Melisa Ural'ın sevgilisi Alaattin ile paylaşımı...
Son dakika: Arnavutluk'ta Başkan Erdoğan'a sevgi seli! Ethem Bey Camii ibadete açıldı
Ekonomiye ilişkin düzenlemeleri içeren yasa teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi
Son dakika: Başkan Erdoğan Arnavutluk'ta FETÖ ile mücadele mesajı: Somut adımlar atılması en büyük beklentimizdir
Sezen Aksu'nun skandal şarkı sözlerine Diyanet'ten tepki: "Son derece dikkatli olunmalı”
Son dakika: Kayseri'de 4.9 büyüklüğünde deprem! Yozgat, Nevşehir ve Sivas'ta hissedildi (Son depremler)
Manisa'da toprak kaydı, Roma dönemi mezarı ortaya çıktı!
HDP'li vekil Musa Piroğlu, bu sözlerle itiraf etti: Muhalefet değişti, o yüzden rahatız
ARKADAŞINA GÖNDER
Yörüklerin seyirlik eğlencesi: Deve güreşleri
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA