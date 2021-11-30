Yozgat’ta fırtına çatıları uçurdu

Park halindeki ve seyir halindeki 2 otomobil, metal çatının altında kaldı. Sürücüler kazayı yara almadan atlattı. Otomobillerde ise hasar oluştu. Otomobil sürücülerinden Sezai Apaydın, çatının uçtuğunu son anda gördüğünü, frene basmasına rağmen otomobilin duramadığını söyledi. Apaydın, "Normal yolumda ilerliyordum. Sadece çatının devrildiğini fark ettim. Bir anlık oldu" dedi.