Yukay’ın cansız bedeni denizden çıkarıldı

Balıkesir'in Erdek ilçesi açıklarında 4 Ağustos'ta teknesi parçalanmış halde bulunan iş insanı Halit Yukay'a ait olduğu değerlendirilen cenaze denizden çıkarıldı.Özel teknesiyle Bozcaada'ya gitmek üzere denize açılan ve ertesi gün teknesi parçalanmış halde bulunan Yukay'ın cenazesine kaybolduktan 19 gün sonra 68 metre derinlikte ulaşılmıştı. Hava şartları dikkate alınarak gerçekleştirilen çıkarma çalışmaları dün tamamladı. Operasyon için Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı TCG Işın gemisinin yanı sıra, TCG Alemdar gemisi de çalışmalara katıldı. Dalgıçlar tarafından saat 19.25 sıralarında tek parça halinde bulunduğu yerden çıkarılarak Bandırma Sahil Güvenlik Komutanlığı'na getirilen cenaze, kimlik tespiti ve otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, tekneye çarptığı ileri sürülen geminin kaptanı C.T. 10 Ağustos'ta tutuklanmıştı.