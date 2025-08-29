Yüksek maliyetli festival skandalı

Bu yıl düzenlenecek olan Antalya 62. Altın Portakal Film Festivali ve 25. Uluslararası Antalya Piyano Festivali'nin ihale fiyatı şaşkınlık yarattı. Skandallarla anılan ve tartışmaların odağında yer alan 62. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali ile 25. Uluslararası Antalya Piyano Festivali'nin ihalesi sonuçlandı. İki festivalin toplam maliyetinin 114 milyon 200 bin lira olacağı öğrenildi. İhale bedelinin yüksekliği şaşkınlık yaratırken, 62. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali, 24 Ekim-2 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek.