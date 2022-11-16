Yulafta Gluten Var Mı? Yulaf Gluten İçerir Mi, Çölyak Hastaları Tüketebilir Mi?

Yulaf, tahıl grubu içerisinde bulunan ve içerisinde bulundurduğu zengin besin değerleri ile tariflerde sıkça karşılaştığımız bir üründür. Yulafın kahvaltılık ve sağlıklı tatlılarda kullanılması çölyak hastalarının ya da glutensiz beslenmeyi tercih edenlerin yulafta gluten var mı sorularına neden oluyor. Diğer tahıl ürünlerinin birçoğunda gluten olduğu biliniyor ama yulaf gluten içerir mi merak edilenler arasında. Gluten intoleransı olan insanlar için yulafta gluten oranı ne kadardır? Açıklamaları ile içeriğimizde.

Yulafta Gluten Var Mı?

Günden güne popülerliği artan yulaf farklı farklı tariflerle sofralarda yer buluyor. Hafif ama tok tutan bir yapıya sahip olması nedeniyle hem de içerisinde bulundurduğu zengin besin değerleri ile tercih sebebi oluyor. Yulafın içerisinde yaklaşık %53 değerinde karbonhidrat bulunmaktadır. Protein ve lif oranları ise %13 /14 aralığındadır. Bunların yanı sıra yulafın içeriğinde fosfor, potasyum, çinko, magnezyum, kalsiyum gibi değerli mineraller de bulunuyor. Peki zengin içeriğe sahip yulafta gluten var mı? Glutensiz yulaf var mı? Diye merak ediyorsanız işte açıklaması:

Doğada yetişen katkısız ve doğal yulafın içerisinde gluten bulunmuyor. Ancak yulafın yetiştirme, hasat ve işleme aşamalarında, içerisinde gluten barındıran diğer tahıllar vasıtası ile çapraz bulaşmaya maruz kalıp eser miktarda gluten içermesi mümkün hale gelebiliyor. Bu yüzden paketli olarak satılan yulaf ürünlerini satın alırken çölyak hastalarının dikkat etmesi gereken nokta satın aldığınız yulafta gluten oranı ne kadardır olacaktır.

Yulaf Gluten İçerir Mi?

Organik üretim ya da glutensiz üretim yapan yerlerde glutensiz yulaf bulmak mümkün olabiliyor. Üretim yapan yerin organik üretim sertifikası olsa da üretilen yulafın içinde gluten olma ihtimali yine de bulunuyor. Satın alınan ürünlerin içeriğini dikkatlice incelemek bu noktada yardımcı olacaktır.

Yulafın çeşitleri olan yulaf kepeği, yulaf unu ve yulaf ezmesi gibi ürünlerde de dikkat edilmesi gereken, ürünün satın alınmadan önce üzerinde bulunan "glutensiz" ibaresine dikkat etmektir. Çünkü yulafın geçtiği işlemler sonucu diğer tahıllarla oluşan çapraz bulaşma sonucu eser miktarda gluten içermesi mümkündür. Bu yüzden yulafta gluten oranı hiç yok denilemez ancak üretilen ürünlerin içeriğine bakılarak fikir sahibi olunabilir.

Yulafı Çölyak Hastaları Tüketebilir Mi?

Yulaf gluten içerir mi diye merak edenler yulaf ürünlerini satın almadan önce paket üzerinde yer alan "glutensiz" ibaresini esas almadırlar.

Yulafın yetişme, hasat ve işleme aşamalarında buğday, çavdar ve arpa gibi diğer tahıllarda bulunan glutenin çapraz bulaşma yolu ile yulafa bulaşma olasılığı bulunuyor. Bu yüzden yulaf, yulaf unu, yulaf kepeği gibi ürünler tercih edilirken ürünün üzerinde "glutensiz" ibaresinin bulunması önem arz ediyor.

Gluten intoleransı olan çölyak hastalarının günlük diyetlerinde çok fazla lifli yiyeceğe yer verilmemektedir. Çölyak hastalarının tükettikleri lifli yiyecekler, sindirim aşamasında karın bölgesinde oluşan şişkinliklerine neden olabiliyor. Bu yüzden glutensiz yulaf beslenme düzenine eklenmek istendiğinde ilk günlerde biraz şişkinlik hissedilebilir. Bunun nedeni ise vücudun yeni bir lif kaynağına uyumlanma ve onu sindirmeyi öğrenme sürecidir.