Yumurta alerjisinde şiddetli reaksiyonlar hayat tehdidi oluşturabiliyor

Yumurta alerjisi, kişinin vücudunun yumurtadaki proteinlere karşı anormal bir tepki vermesiyle ortaya çıktığını belirten Kayseri Şehir Hastanesi Çocuk Alerji İmmünoloji Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Murat Cansever, özellikle çocukluk döneminde görülen bu alerjinin, erken yaşlarda sıklıkla geçebildiğini belirtti. Cansever, ancak bazı durumlarda, alerjinin ilerleyen yaşlarda da devam edebildiğini belirterek; "Yumurta alerjisi genellikle 3 yaşına kadar geçebiliyor, ancak bazı hastalarda şiddetli alerjik reaksiyonlar, yaşam boyu sürebiliyor. Bu alerjiyi taşıyan kişiler, kazara yumurta tükettiklerinde ciddi sağlık problemleri yaşayabiliyorlar" dedi.

BELİRTİLER NELERDİR?

Yumurta alerjisinin belirtileri arasında solunum sistemi rahatsızlıkları, cilt döküntüleri ve sindirim sorunları yer alıyor. Öksürük, hırıltı, nefes darlığı, karın ağrısı, kusma ve bayılma gibi şikayetler görülebiliyor. Doç. Dr. Cansever, " Eğer çocuk yumurta alerjisine çok şiddetli bulgularla ve yüksek laboratuar değerleriyle tanı almışsa bu ilerleyen yaşlarda da devam edebilir. Ciddi ve şiddetli yumurta alerjisi olan hastaların kazara yumurtaya maruziyetinde ağır alerjik reaksiyon olan anafilaksi tablosu gelişmesi durumunda ölüm riski gelişebiliyor" dedi.

"ŞİDDETLİ REAKSİYONLAR HAYATI TEHDİT EDİYOR"

Doç. Dr. Murat Cansever, "Ağır alerjisi olan bir çocuk, yanlışlıkla yumurta içerikli bir gıda tüketirse, anafilaksi gelişebilir ve bu da ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir" diyerek, bu tür alerjilerin ne kadar tehlikeli olduğuna dikkat çekti.

YUMURTA İÇEREN GIDALARDAN KAÇINMA

Yumurta alerjisi olan kişiler için, yumurta içeren gıdalardan kesinlikle kaçınılması gerektiği vurgulandı. Cansever, "Ailelere ve hastalara, tüm gıda etiketlerinin dikkatlice okunması gerektiği öğretiliyor. Ayrıca, alerjen maddelere maruziyetin en aza indirilebilmesi için çocukların diyetine özel dikkat gösterilmesi gerekiyor" şeklinde konuştu.

ERKEN TEŞHİS HAYAT KURTARIYOR

Yumurta alerjisinin, özellikle erken teşhis ile kontrol altına alınabileceği belirtiliyor. Doç. Dr. Murat Cansever, aileleri bu alerji konusunda bilinçli olmaya ve çocuklarına dikkat etmeye çağırarak, "Yumurta alerjisi erken yaşlarda tespit edilip tedaviye başlanırsa, çocukların hayat kalitesi artırılabilir ve alerjik reaksiyonların önüne geçilebilir" dedi.