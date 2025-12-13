Haberler Yaşam Haberleri Yunanistan'a kaçmaya çalışan suç örgütü üyeleri kıskıvrak yakalandı
Giriş Tarihi: 13.12.2025 12:11

Yunanistan'a kaçmaya çalışan suç örgütü üyeleri kıskıvrak yakalandı

Aydın'da eşitli suçlardan aranan 4 organize suç örgütü üyesi, deniz yolu ile Yunanistan'a kaçmaya çalışırken jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalandı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada; 4 sahte kimlik ve 1 tabanca ele geçirildi.

DHA
Yunanistan’a kaçmaya çalışan suç örgütü üyeleri kıskıvrak yakalandı
  • ABONE OL

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kuşadası Marina'da operasyon düzenledi. Operasyonda çeşitli suçlardan aranan organize suç örgütü üyesi 4 şüpheli, Yunanistan'a kaçmak isterken teknede yakalandı.

Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada; 4 sahte kimlik ve 1 tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan M.E., B.T., M.Ç. ve K.C.'nin; 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'Nitelikli şekilde kasten öldürme', 'Hırsızlık', 'Silahla yağma', 'Kasten yaralama', 'Mala zarar verme', 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama', 'Dolandırıcılık', 'Resmi belgede sahtecilik' suçlarından arandığı tespit edildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Yunanistan'a kaçmaya çalışan suç örgütü üyeleri kıskıvrak yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz