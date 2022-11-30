Yünlüler Kaç Derecede Yıkanır? Yünlü Kıyafetler Çamaşır Makinesinde Kaç Derecede, Hangi Programda Ve Nasıl Yıkanır?

Yünlü kıyafetler özellikle kışa aylarında sıklıkla tercih ettiğimiz, bizi sıcacık tutan kıyafetlerdir. Bu kıyafetler son derece hassas yapıda olduğu için, yıkarken dikkatli olmakta fayda vardır. Doğru yıkandığı müddet bu kıyafetler uzun süre dayanıklı kalabilir. Bu durumda yünlüler kaç derede yıkanır sorusu, bu konuda bilgi sahibi olmayanlar için önemlidir. Diğer kıyafetlerden farklı olarak yünlü kıyafetlerin yıkanmasında bazı tüyolara dikkat etmekte fayda vardır. Yünlü kıyafetler makineye atıldıktan sonra kaç devirde yıkanır sorusunun cevabı da tartışma konusu olmuştur. İlk kez makineye çamaşır atacak kişiler de yünlü kıyafetlerin makinede nasıl yıkandığından emin olamamıştır. Bu gibi durumlarda kıyafetler doğru adımlarla yıkanması gerekmektedir. Yıkama işleminden önce veya sonra nasıl bir yol izlenmesi gerektiği de merak edilenler arasındadır. O halde yünlü kıyafetler çamaşır makinesinde kaç derecede, hangi programda ve nasıl yıkanır? Bu sorulara dair cevaplar sizlerle.

Yünlüler Kaç Derecede Yıkanır?

Kış aylarının vazgeçilmez kıyafetleri arasında yünlü kazaklar gelir. Giyildiğinde kişiyi sıcacık tutan bu tür kıyafetlerin özenle yıkanması da önemli bir husustur. Yünlüler kaç derecede yıkanır sorusu bu durumda önemlidir. Bu kıyafetlerin doğru derecede ve programda yıkanması için bazı tüyoları bilmek gerekir. Makineye atılan yünlü kıyafetler hassas oldukları için 30 derecede yıkanması doğru bir yöntemdir. Yünlü kıyafetler sıcak suda çekecekleri için bu da kıyafetlerin ömrünü azaltacaktır. Bu nedenle sıcaklık ayarına dikkat etmek gerekecektir.

Yünlüler Makinede Nasıl Yıkanır?

Diğer kıyafetlerin yanı sıra yünlülerin yıkanması konusunda dikkatli olmakta fayda vardır. Kışın sıkça tercih ettiğimiz yünlü kazakları makineye atmadan önce nasıl yıkanacağı konusunda bilgi sahibi olmak gerekecektir. Yünlüler makinede nasıl yıkanır sorusu bu durumda önemlidir. Yünlü kıyafetler çok kirlenmediği müddetçe sık sık yıkamamakta fayda vardır. Çok sık yıkanan kıyafetler bu sefer zarar görecek ve eskiyecektir. Yünlü kıyafetler direkt makineye atılıp çalıştırılırsa sürtünmeden dolayı küçülebilir. Bu tür kıyafetleri makineye atmadan önce etiketini okumakta fayda vardır. Yünlüler ayırt edilip makineye atıldıktan sonra deterjanı eklenir. Deterjan seçimine de dikkat ettikten sonra yünlüler programını seçin ve sıcaklık ayarını 30 dereceye getirin. Bu kıyafetlerin makinede 30 dakika yıkanması bir diğer önemli husustur.

Yünlüler Kaç Devirde Yıkanır?

Yünlü kazaklar kaç derecede yıkanmalı sorusunun ardından bir diğer merak edilen soru, yünlüler kaç devirde yıkanır sorusudur. Bu tür kıyafetleri makineye atmadan önce soğuk suda 1 saat bekletmekte fayda vardır. Böylece kıyafetler daha az hasar görecektir. Makineye 30 derecede atılan yünlü kıyafetler 30 dakikada yıkanabilir. Bu tür kıyafetler yıkanırken, makinede yünlüler programı tercih edilebilir. Bunun yanı sıra soğuk suda 15-30 dakikalık yıkama da yapılabilir. Bu kıyafetlerin sıkma derecesinin çok yüksek olmaması da bir diğer ayrıntıdır.