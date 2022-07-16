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Giriş Tarihi: 16.7.2022 10:28 Son Güncelleme: 16.7.2022 10:42

Yunus polis timi, 15 Temmuz şehit oğlu Egehan’ın hayalini gerçekleştirdi

Hain Darbe girişimi sırasında şehit olan Erdem Diker’in oğlu 7 yaşındaki Egehan Diker’in Yunus Timlerinin motosikletine binme hayali gerçek oldu. Egehan, timlerle şehir turu attı.

FERHAT LAP FERHAT LAP
Yunus polis timi, 15 Temmuz şehit oğlu Egehan’ın hayalini gerçekleştirdi

FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında İstanbul Tuzla'da Orhanlı gişeleri üzerinde şehit olan özel sektör çalışanı Erdem Diker'in Amasya'da yaşayan oğlu Minik Egehan'ın hayalini Yunus Polis timleri gerçekleştirdi. Amasya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Yunus Timleri Şeyhcui Mahallesinde bulunan evinde önce minik Egehan'ı ziyaret etti. Yunus polisleri karşısında gören şehit oğlu Egehan çok sevinirken, onlara tek hayalinin motosikletle gezme olduğunu söyledi. Timde görevli polisler Egehan'ı evinden alarak kent merkezinde şehir turu attılar.

Şehit oğlu Egehan, 'Polis abiler beni motosikletle gezdirdiği için çok mutlu oldum. Onlara çok teşekkür ediyorum 'dedi. Egehan'ı motosikletle gezdiren Yunus Timinden Polis Memuru Ferdi Şanlı, "155 hattından Yunus Polislerini çok sevdiğini söylediler. Bizde kendisini hem motosiklete bindirmek hem de ziyaret etmek amaçlı ikametine geldik. Mutlu edebildiysek ne mutlu bize"ifadelerini kullandı. Oğlu kadar kendisinin de çok mutlu olduğunu ifade eden Anne Gülsüm Diker ise, "Düşüncelerimi anlatamam oğlum kadar bende çok mutlu oldum. İnsan kendini yalnız olmadığını hissediyor. Oğlum her bayram buruk geçiriyordu. Bu özel günde bırakmadıkları için onlara minnettarım, çok teşekkür ederim. Allah razı olsun, Allah onları korusun. Her işlerini de rast getirsin. Benim amcalarım yok diyordu, bende oğluma ama en azından polis amcalarımız var diyordum.

Polisleri geçerken gördüğünde anne polis amcalarım geçiyor, beni motosikletle gezdirirler mi diye sordu, bende tabi sen iste oğlum onlar senin için her şeyi yaparlar dedim. Sağ olsunlar onlarda gelip oğlumu motosikletle gezdirdiler" diye konuştu.

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Yunus polis timi, 15 Temmuz şehit oğlu Egehan’ın hayalini gerçekleştirdi
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