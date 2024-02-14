Yüreğir Devlet Hastanesi yolu projesi tamamlandı

Yüreğir Devlet Hastanesi ile Mustafa Kemalpaşa Bulvarı arasındaki mesafeyi büyük oranda kısaltan ve vatandaşlara hem yakıttan hem de zamandan tasarruf sunan yeni yol hizmete açıldı. 15 metre genişliğinde olan çift yönlü yol ile birlikte hastane ve bulvar arasındaki mesafe 3 kilometreden 250 metreye düştü.

Yüreğir Devlet Hastanesi yolunu kısa sürede hizmete açmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirten Yüreğir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı Fatih Mehmet Kocaispir, "Hastaneden araçla çıkan vatandaşlarımız Mustafa Kemalpaşa Bulvarı'na ulaşmak için Ege Bağatur Bulvarı'nı kullanarak Orgeneral İzzettin Çalışlar Kışlası'nın oradan dönmek zorunda kalıyordu. Bu da yaklaşık 3 kilometrelik bir mesafeydi. Hastane önünden İlim Yolu Bulvarı'na bağlantı yaptığımız 250 metrelik yeni yolumuzla çok ciddi bir ulaşım kolaylığı sağlamış olduk. Sadece araçlar için değil hastaneye gidip gelen vatandaşlarımız için de büyük kolaylık oldu" dedi.