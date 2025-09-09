Yurt Dışına Çıkış Harcı güncellendi! Resmi Gazete’de yayımlandı... 2025 Yurt Dışı Çıkış Harcı ne kadar, nasıl ödenir?

Yurt dışı çıkış harcı, yükseldi. Bu düzenleme, Resmî Gazete'de yayımlandı ve ilk 10 gün içerisinde yapılan çıkışlar için eski tutar geçerli sayılacak. Harç ödemelerinde dijital kanallar ön planda. İşte, yeni yurt dışı çıkış harç pulu tutarı:
9 Eylül 2025 tarihli ve 10381 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile yurt dışı çıkış harcı tutarı 1.000 TL olarak yeniden belirlendi. Daha önce 1 Ocak 2025 itibarıyla geçerli olan tutar 710 TL'ydi. Kararın yayımını takip eden 10 gün içinde yapılan çıkışlar için eski tutar geçerli sayılacak.