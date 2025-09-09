Yurt Dışına Çıkış Harcı güncellendi! Resmi Gazete’de yayımlandı... 2025 Yurt Dışı Çıkış Harcı ne kadar, nasıl ödenir?

YURT DIŞI ÇIKIŞ HARCI NE KADAR OLDU?

9 Eylül 2025 tarihli ve 10381 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile yurt dışı çıkış harcı tutarı 1.000 TL olarak yeniden belirlendi. Daha önce 1 Ocak 2025 itibarıyla geçerli olan tutar 710 TL'ydi. Kararın yayımını takip eden 10 gün içinde yapılan çıkışlar için eski tutar geçerli sayılacak.