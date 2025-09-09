Haberler Yaşam Haberleri Yurt Dışına Çıkış Harcı güncellendi! Resmi Gazete'de yayımlandı... 2025 Yurt Dışı Çıkış Harcı ne kadar, nasıl ödenir?
Türkiye’de yurt dışına çıkış harcı 9 Eylül 2025 tarihli Resmî Gazete kararıyla değişti. Kararın yayımını takip eden 10 gün içinde yapılan çıkışlarda eski ücret geçerli olacak. Seyahat planı olanlar ödemelerin nasıl gerçekleşeceğini de araştırıyor. Yeni sistemle ödemeler elektronik ortamda gerçekleşebiliyor. Peki; 2025 yurt dışı çıkış harcı ne kadar, nasıl ödenir?

Yurt dışı çıkış harcı, yükseldi. Bu düzenleme, Resmî Gazete'de yayımlandı ve ilk 10 gün içerisinde yapılan çıkışlar için eski tutar geçerli sayılacak. Harç ödemelerinde dijital kanallar ön planda. İşte, yeni yurt dışı çıkış harç pulu tutarı:

YURT DIŞI ÇIKIŞ HARCI NE KADAR OLDU?

9 Eylül 2025 tarihli ve 10381 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile yurt dışı çıkış harcı tutarı 1.000 TL olarak yeniden belirlendi. Daha önce 1 Ocak 2025 itibarıyla geçerli olan tutar 710 TL'ydi. Kararın yayımını takip eden 10 gün içinde yapılan çıkışlar için eski tutar geçerli sayılacak.

YURT DIŞI ÇIKIŞ HARCI ÖDEME KANALLARI

Fiziksel harç pulu uygulaması geride kalırken ödemeler artık dijital kanallar üzerinden yürütülüyor.

Dijital Vergi Dairesi üzerinden dijital olarak ödeme yapmak mümkün.

PTT şubeleri, anlaşmalı bankaların ATM ve dijital sistemleri de de ödeme noktasında kolaylık sağlıyor. Uçağa binmeden önce havalimanında da işlemi yapmak mümkün ancak yoğunluk konusuna dikkat etmek gerekiyor.

