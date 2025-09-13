Yurt dışına kaçacaklardı! FETÖ firarisi eski askerler lüks teknede yakalandı

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifresine ve engellenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince, yapılan takip çalışmaları sonucunda, firari FETÖ şüphelilerinin 9 Eylül 2025'te Datça'nın Hayıtbükü Koyu'na gelerek "Kotylı" isimli teknede saklandıkları tespit edildi. Sahil Güvenlik ekipleri, 10 Eylül'de teknelerin uluslararası sulara yönelmesi üzerine Palamutbükü açıklarında müdahale etti. Yapılan aramada gözaltına alınanlar arasında, kapatılan şirket çalışanı Mustafa Aktaş, Hava Kuvvetleri'nden ihraç astsubay Emre Sivri, Yargıtay aşamasında dosyası bulunan Şeyma Koyuncu, kapatılan şirket çalışanı Mehmet Çalışkan ve istinaf aşamasında dosyası bulunan Satı Çalışkan yer aldı. Beraberindeki 2 çocuğun da kimlik tespiti yapılırken, istinaf aşamasında dosyası bulunan ve kapatılan şirket çalışanı Ahmet Fatih Karakaya, eski askeri öğrenci İsa Tosun, Hava Kuvvetleri'nden ihraç üsteğmen Kadir Keskin ve hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma suçundan yargılanan eski askeri personel Mert Önkol da teknede yakalandı. Tekne görevlileri Aslıhan Sıla B. ve Mia Marina Ş.'de 'yasa dışı yollardan yurtdışına çıkışa imkân sağlama" suçlamasıyla gözaltına alındı.