Yurtseven kardeşler 12 kişiye hayat oldu







Ancak Osman Yurtseven 31 Ekim'de, Antalya Kepez'de motosikletine bir otombilin çarpmasıyla ağır yaralanarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. 20 yıl arayla aynı kaderi yaşayan kardeşlerden 73 yaşında yaşama veda eden Osman Yurtseven'in kalbi 4 saat süren operasyonla, Ahmet Lütfi Yüce'ye (51) iki böbreği, karaciğeri ve iki korneası ise organ bekleyen başka hastalara başarılı şekilde nakledildi. 6 kişiye can veren Osman Yurtseven'in cenazenin ardından toplanan Yurtseven'in eşi Düriye'nin 8 çocuğu da organlarını bağışlama kararı aldı.