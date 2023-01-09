Motosiklet hırsızlarından pişkin savunma!

Motosikletinin çalındığını fark eden Ahmet A.'nın ihbarıyla, Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı. Polis, kaçış güzergahındaki güvenlik kamerasını inceleyip, şüphelinin, çeşitli suçlardan 9 kaydı bulunan Okan Kurtoğlu olduğunu tespit etti. Ekipler, çalınan motosikleti Yüreğir ilçesi Doğankent Cumhuriyet Mahallesi'nde terk edilmiş buldu.