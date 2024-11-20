Yürümeyen merdivenlere 1 milyar TL harcandı!

İstanbul'un çöken ulaşım sisteminde yürüyen merdiven ve asansörlerin arızası vatandaşı canından bezdirdi. İstanbullunun, metro, metrobüs, otobüs ve tramvay gibi ulaşım araçlarına erişimini kolaylaştıran sistemin tamiri için İBB yönetiminin 1 milyar TL harcadığı öğrenildi.İBB Meclisi AK Parti Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz yaptığı paylaşımda İmamoğlu yönetimimin yürüyen merdiven ve asansör bakımlarına 1 milyar TL harcandığını ancak İstanbullunun mağduriyetinin hala devam ettiğini belirtti. Türkyılmaz, "Göreve geldikten sonra yürüyen merdiven ve asansör bakımlarına tam 1 milyar TL harcadınız! İstanbulluların mağduriyeti ise halen devam ediyor. Kendiniz için kentinizi unuttunuz" dedi. Bu arada, İBB, vatandaşların sürekli tepki gösterdiği raylı sistemlerdeki çalışmayan yürüyen merdiven ve asansörlerin neden arızalı olduğuna ilişkin inceleme başlattı. Teftiş Kurulu Başkanlığınca, iki müfettişin görevlendirildiği inceleme kapsamında, Raylı Sistem Dairesi Başkanlığına resmi yazıyla bilgi ve belge talebi iletildi. Öte yandan, İETT Genel Müdürlüğü 2025 yılı mali bütçesi 60 milyar 800 milyon TL olarak İBB Meclisi'nde kabul edildi. İETT'nin bütçe denkliğini sağlamak amacıyla 14 milyar 400 milyon TL borçlanma yapacağı görüldü. İETT Genel Müdürü İrfan Demet, mecliste yaptığı sunumda 2024 yılında İETT filosuna 252 metrobüs kazandırdıklarını, 2025 yılında da 60 metrobüs kazandıracaklarını ifade etti.