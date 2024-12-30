Yürüyemez, yatağa bağımlı kalır denilen Canberk, bugün basketbol oynuyor

Gülistan (40) ve Gökhan Sarkurt (41) çifti 19 yıl önce hayatlarını birleştirdi. Çiftin bu evliliklerinden Canberk (18), Berat Kaan (16) ve Yiğit İbrahim (7) adını verdikleri 3 çocukları dünyaya geldi. Berat Kaan'a henüz 2 yaşındayken otizm tanısı konuldu. Bunun üzerine 10 yıl öncede büyük oğulları Canberk'e yolun karşısına geçmek isterken kamyonet çarptı. Ağır yaralanan Canberk aylarca yoğun bakımda tedavi gördü ve bu süre içerisinde 8 kez beyin ameliyatı olarak hayata tutundu.

YÜRÜYEMEZ DENİLDİ

O dönem yatağa mahkum olan Canberk'e yüzde 92 oranında engelli raporu verildi. Doktorlar, Canberk'in bundan sonraki yaşamında yatağa bağımlı bir şekilde yaşayacağını ve bir daha yürüyemeyeceğini söyledi. Sarkurt çifti tüm bu sözlere inat asla pes etmedi. Canberk'i sayısız yere götürüp, tedavi aldırdılar. Çok geçmeden ise yaptıkları çalışmanın karşılığını aldılar. Canberk artık yürüyüp, kendi ayakları üzerinde durmaya başladı.

ARTIK BASKETBOLDA OYNUYOR

Yürüyemez denilen Canberk Konya Engelliler Spor Kulübü Tekerlekli Basketbol Takımı ile 1 ay önce antrenmanlara başladı. Tekerlekli sandalyesine ve basketbola alışmaya çalışan Canberk'in spor sayesinde artık yüzü de gülüyor. Lise son sınıf öğrencisi olan Canberk, "Çok şükür ayaktayım. Hiçbir zaman pes etmedim. Ailemde hep benim yanımda oldu. Onların sayesinde başardım Engellerim bir şeyler yapmama engel olmadı. Basketbolu çok sevdim. Umarım başarılı olurum" dedi. Baba Gökhan Sarkurt ise aile olarak çok zor zamanlardan geçtiklerini ancak hep birlikte bunun üstesinden geldiklerini, oğluyla gurur duyduğunu söyledi. Baba Sarkurt, "Spor yapmak Canberk'e iyi geliyor. Kendi durumunda olan birçok arkadaşı ile aynı parkeyi paylaşıyor. Biz basketbolda da başarılı olacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.