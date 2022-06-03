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Giriş Tarihi: 3.6.2022 21:28 Son Güncelleme: 4.6.2022 00:56

Yusuf Yerkel'in oğlu Emir Zahit hayatını kaybetti

ÜMİT ERKAN DEMİRCAN ÜMİT ERKAN DEMİRCAN
Yusuf Yerkel’in oğlu Emir Zahit hayatını kaybetti

Frankfurt Ticaret Ataşesi Yusuf Yerkel'in uzun bir süredir yoğun bakımda tedavi gören 3 yaşındaki oğlu Emir Zahit Yerkel hayatını kaybetti.

23 Mayıs'ta oğlunun sağlık durumunun ağırlaştığını yazan Yerkel, Twitter'da bugün yaptığı paylaşımda 3 yaşındaki oğlunun hayatını kaybettiğini duyurdu. Yerkel paylaşımda "Minik kuzumuz yavrumuz canımız Emir Zahitimiz melek oldu. Bu fani dünyadaki 3 yıllık çileli yolculuğunu tamamlayıp, ebedi aleme göç eyledi. Artık bize düşen, güzel bir sabırdır…" ifadelerini kullandı.

Yerkel'in eşi Sümeyra Yerkel ise sosyal medya paylaşımında "Güzel yavrumuz, göz nurumuz, ciğer paremiz Emir Zahit'imiz 3 yıllık çilesini doldurup bu fani alemden göçtü, melek olup Rabbimizin cennetine gitti…" dedi.

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Yusuf Yerkel'in oğlu Emir Zahit hayatını kaybetti
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