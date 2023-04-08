Yusufeli adım adım sulara gömülüyor

Artvin'de, Türkiye'nin en yüksek, dünyanın beşinci en yüksek barajı olan Yusufeli Barajı'nın su seviyesi günden güne yükseliyor. Su seviyesi 102 metreyi aşarken, Yusufeli'nin eski ilçe merkezi de tamamen sular altında kaldı. Cadde, sokak, ev ve işyerleri sular altında kalırken, karayla bağlantısı kesilen binalarda mahsur kalan sahipsiz sokak hayvanları ise bot yardımıyla kurtarılıyor. Mahsur kalan sokak hayvanlarının kurtarılması için ülkenin farklı illerinden gelen gönüllüler ve ilçe belediyesi ekipleri birlikte çalışıyor. Alınan bilgiye göre, Yusufeli Barajı kapakları kapatılmadan önce başlatılan çalışmada kedi ve köpek olmak üzere 200 sokak hayvanı kurtarıldı. Su tutma işlemi başlayıp ilçe sular altında kaldıktan sonra ise 30 sokak hayvanı farklı yöntemlerle mahsur kaldığı bölgeden kurtarıldı. Pati Koruyucuları Derneği (Paw Guards) üyesi Osman Bekir Çelik ve Demet Yarlıgaç, "Farklı bölgelerden yavru köpek ihbarları var. İnşallah kısa sürede can dostlarımızı kurtarırız" diye konuştu.