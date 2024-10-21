Yüzde 40 engelli kuzenine sahte altın sattı: “Uyandığımda ellerim bağlıydı”





İÇECEĞİ İÇTİ VE BAYILDI

Bunun üzerine kuzeninin yanına giden Mamık, kuzeniyle tartıştı. Daha sonra kuzeni T.Ö., "Benim arsam var. Gel sana onu vereyim" diyerek Mamık'ı yanına çağırdı. Kuzenine güvenerek yanına giden Mamık, otomobile bindiğinde kendisine ikram edilen içeceği içti ve bayıldı. İddiaya göre, uyandığında ellerinin ve ayaklarının bağlı olduğunu fark eden Mamık, kuzeni T.Ö.'nün başında silahla beklediğini gördü. T.Ö., silah zoruyla kuzeninin mobil bankacılık şifresini alarak uygulamaya girdi ve 260 bin TL kredi çekti. T.Ö., daha sonra bu parayı İ.Ö. ve H.Ö. isimli şahısların hesabına aktardı. Kuzenini de ölümle tehdit eden T.Ö., daha sonra kuzenini serbest bıraktı. Bir süre korkusundan polise gidemediğini söyleyen Mustafa Mamık, engelli maaşına haciz konulunca 27 Mayıs'ta savcılığa giderek suç duyurusunda bulundu.