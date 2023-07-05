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Giriş Tarihi: 6.7.2023

Yüzerken kalp krizi geçirip boğuldu

Remzi YILMAZ
Yüzerken kalp krizi geçirip boğuldu
Bursa'da serinlemek için İznik Gölü'ne giren banka emeklisi Feyzullah Sığınan (60), yüzdüğü sırada kalp krizi geçirdi. Talihsiz adam boğularak hayatını kaybetti. Yenişehir ilçesinde yaşayan ve gezmek için İznik'e gelen Feyzullah Sığınan, sıcak havada serinlemek için İznik sahil yolunda göle girdi. Bir süre sonra gölde yüzdüğü sırada kalp krizi geçiren Sığınan, suda hareketsiz kaldı. Durumu fark eden eşi, hemen 112'yi aradı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri hareketsiz haldeki Sığınan'ı gölden çıkardı. Hastaneye kaldırılan talihsiz adam doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Yüzerken kalp krizi geçirip boğuldu
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