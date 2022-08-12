Nakil rekortmeni doktor Timur Didinen organ beklerken öldü

Türkiye genelinde 2014 yılında kadavradan organ bağışı sıralamasında Türkiye Şampiyonu olan Bursa Çekirge Devlet Hastanesi Organ Nakil Koordinatörü Operatör Doktor Timur Didinen (64), 3 yıldır böbrek yetmezliği sebebiyle nakil beklerken hayata gözlerini yumdu. Vefat edenlerin yakınlarını organ bağışına Kuranı Kerim'deki Maide Suresi'nin 32. ayetiyle ikna eden Op. Dr. Didinen'in 300'ün üzerinde organ nakli yaptığı öğrenildi.Görev yaptığı hastaneden gözyaşları ile uğurlanan Timur Didinen'in mesai arkadaşlarına "Ben asla organ nakli için öncelik talep etmiyorum. Diğer hastalar gibi sıramı bekleyeceğim" dediği ortaya çıktı. 40 yıllık hekimlik hayatını 2021 yılının mart ayında noktalayan Didinen için 23 yıl çalıştığı Bursa Çekirge Devlet Hastanesi'nde tören düzenlendi. Törene eşi Nilgün Didinen, ikiz okulları Serhan ve Turhan ile akrabaları, meslektaşları ve mesai arkadaşları katıldı. Düzenlenen törenin ardından Arifan Camii'nde cenaze namazı kılınan Didinen'in naaşı Hasköy Mezarlığı'nda toprağa verildi. Törene katılan Organ Nakli Bursa Bölge Koordinasyon Merkez Sorumlusu Dr. Yavuz Selim Çınar, yüzlerce insanın hayata tutunmasına vesile olan Didinen'in, sağlık camiasının en önde gelen isimlerinden olduğunu söyledi.Didinen'in, Bursa'nın organ bağışındaki başarısında katkısının büyük olduğunu belirten Çınar, şöyle devam etti: "Bursa'nın sağ- lık tarihine gerçekten adını altın harflerle yazdırmış bir insandı. 10-12 yıl organ naklinde birlikte çalıştık. 3 yıldır kendisi aslında böbrek nakli bekliyordu bir nakil merkezimizde. Ne yazık ki ona bir organ çıkmadı. Canlıdan organ nakli olmayı kendisi istememişti. Kadavra listesinde yazılmayı, kadavradan organ çıkmasını bekledi ancak ne yazık ki onu uygun organ bulamadık. Birkaç defa organ çıktı ama kendisine uyumsuz oldu. Gerçekten üzgünüz." Timur Didinen'in oğlu Turhan Didinen ise babasının kendilerini her daim gururlandırdığını ve onurlandırdığını söyledi.