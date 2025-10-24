Yüzyılın konut projesi geliyor! Bakan Kurum tüm detayları açıkladı! Kimler başvurabilir?

TOKİ'nin geliştirdiği ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın detaylarını açıkladığı, "Yüzyılın Konut Projesi" olarak da bilinen, 500 bin sosyal konuttan oluşan "Ev Sahibi Türkiye" projesi, konut sorununun çözümüne katkı sağlamayı amaçlıyor. 81 ilde hayata geçirilecek olan proje kapsamında 1+1 ve 2+1 daireler inşa edilerek dar gelirli vatandaşın ev sahibi olmasının sağlanması hedefleniyor.

Tarihte ilk olarak "kiralık konut" uygulamasının da olacağı proje kapsamında şehit ve gazi aileleri ile engelli vatandaşlara yüzde 5, 3 ve daha fazla çocuğu olan ailelere yüzde 10, emeklilere yüzde 20, 18-30 yaş arasındaki gençlere de yine yüzde 20 kontenjan ayrıldı. Proje kapsamında İstanbul'da 100 bin, Ankara'da 30 bin, İzmir'de 21 bin, Bursa, Gaziantep ve Konya'da 13'er bin, Hatay ve Diyarbakır'da 12'şer bin yeni sosyal konut inşa edilecek.