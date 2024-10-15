Yüzyılın muhteşem kuyruklu yıldızı heyecanı! 80 bin yıl sonra gözüktü

Bilim insanları tarafından 2023 yılı Ocak ayında keşfedilen C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS) kuyruklu yıldızı, Türkiye'nin gökyüzünde de görülmeye başlandı. Yaklaşık 80 bin yıllık yörünge periyodu hesaplanan kuyruklu yıldızı, ekim ayı sonunda gün doğumundan önce doğu ufkunda görüntülendiği açıklanmıştı. Dürbün ve teleskoplarla gözlemlenen kuyruklu yıldız, ekim ayı ortasında Türkiye gökyüzünde günbatımından yarım saat sonra batı yönünde dün gözlemlendi.

İstanbul'da ise gökyüzünde çıplak gözle gözlemlenen kuyruklu yıldız, son 13 yılın en parlak kuyruklu yıldızı olduğu söyleniyor. Yüzyılın en muhteşem kuyruklu yıldızını gözlemleyen vatandaşlar ise heyecanlı dakikalar yaşadı. Bu anları ölümsüzleştirmek isteyen gökyüzü meraklıları kuyruklu yıldızın fotoğraflarını çekerek sosyal medya hesaplarından paylaşımlar yaptı.

KUYRUKLU YILDIZ NEDİR?

Güneş Sistemi'nde bulunan ve genellikle donmuş gazlar, toz ve diğer bileşenlerden oluşan gök cisimlerine kuyruklu yıldız deniyor. Güneş'e yaklaştıklarında ısınan kuyruklu yıldızlar bu ısınma sonucunda etraflarında bir atmosfer (komaya) ve uzun bir kuyruk oluşturuyor. Kuyruklu yıldızın kuyruğu, Güneş'in rüzgârı ve ışınları tarafından yönlendiriliyor ve her zaman Güneş'e doğru uzanıyor.