Z kuşağı aşktan kaçıyor! "Arkadaş sevgililikten daha kıymetli"

Aile ve Evlilik Danışmanı Prof Dr.Ekrem Çulfa'ya göre bu durumun altında yatan maddelerin başında güvensizlik, duygusal tükenmişlik, konfor alanından ayrılamama, akran zorbalığı ve aidiyet krizini gibi sebepler mevcut. Çulfa, "Sosyal medyada sürekli göz önünde yaşanan hızlı tüketim kültürüyle bezenmiş olan ilişkiler, Z kuşağı için çoğu zaman sahte ve baskılayıcı olarak algılanıyor. Bu da onları ya yüzeysel bağlarla yetinmeye ya da kalıcı ve samimi arkadaşlıklara yönlendiriyor." ifadelerini kullandı.

FLÖRT YERİNE ARKADAŞLIK

Z kuşağının ilişkilere bakışında "arkadaş sevgililikten daha kıymetli" fikri yaygın. Birlikte vakit geçirme, anlayış, destek ve karşılıklı saygı gibi duygular, aşkın yerine geçmiş durumda. Prof Dr. Çulfa'ya göre bu kuşak, bağlılık ve sorumluluk hissinden kaçınarak aşkın getirdiği karmaşanın yerine, arkadaşlık ilişkilerine yönelmenin daha tatmin edici olduğunu düşünüyor.

"AŞKI DEĞİL KENDİNİ BULMA DÖNEMİ"

Z kuşağı, bireysel gelişime ve kendi kimliklerini keşfetmeye daha fazla önem verdiğini belirten Çulfa, "Bu eğilimler, Z kuşağının psikolojik ve sosyal gelişimi üzerinde derin etkiler yaratıyor. Bu ve benzeri nedenlerle, aşk ve ilişkiler konusundaki anlayış değişti." dedi.