Zabıta müdürünü vuran şüphelinin ifadesi ortaya çıktı

ZABITA MÜDÜRÜNÜN ÇIKMASINI BEKLEDİM

Soyvural, "Olay günü sabah 6:00 gibi uyandım. 7:00 gibi otelden çıktım. Yanımda silah da vardı. Silahı bir yıl önce İstanbul'dan satın almıştım. 7:30 gibi zabıta müdürünün çıkmasını bekledim. Çıktığını görünce biraz takip ettim. Çöp atmaya gidiyordu. Yüz yüze geldiğimiz zaman korkutmak amacıyla kaldırıma sıktım. Olayın heyecanıyla birkaç el daha sıktım. Yaralandığını görmedim. Sonrasında koşarak olay yerinden uzaklaştım. Motosikletime bindim. Motosikletime bindikten sonra silahı fırlattım. Otele geldim. Üzerimdeki kıyafetleri değiştirdim" diye ifadesinde detayları anlattı.

ANAHTARI PARFÜMCÜYE BIRAKTIM

Enes'e bir yakınımın rahatsızlandığını ve acilen İstanbul'a dönmemiz gerektiğini söyledim. O ilk başta otobüs ve uçak bileti baktı ancak bulamadı. Bir arkadaşına ulaşıp araba buldu. Araba ile otelin yakınındaki kafeye geldi. ATM'nin orada bize arabayı verdi. Arabayı aldıktan sonra dosdoğru İstanbul'a gittik. Enes'i Levent'e bıraktım. Arabayı İstanbul'a gittiğimiz gecenin sabahında Kağıthane Sanayi Caddesi'nde orta refüje bıraktım. Arabanın anahtarını da oradaki parfümcüye verdim. Enes'in evine polis gelene kadar hiçbir şekilde olaydan haberi yoktu. Ben Enes'e zabıta müdürünü vurduğunu söyledim ama detayları anlatmadım, niçin vurduğumu da söylemedim.