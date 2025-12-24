Zamlı asgari ücret ne zaman alınacak? 2026 yılı maaş günleri bekleniyor!

2026 yılı için belirlenen yeni asgari ücret, Türkiye'deki milyonlarca işçinin geçim kaynağını oluştururken, aynı zamanda özel sektördeki diğer maaş zamları için de referans noktası kabul ediliyor. Asgari ücret aylık olarak ve çalışılan ayın sonunda veya öncesinde ödeniyor. Bu durum, zamlı rakamın çalışanların eline geçeceği tarih konusunda bazı karmaşalara yol açabiliyor. Peki, zamlı asgari ücret ne zaman yatacak?
2025 yılında net 22 bin 104 lira tutarında ödenen asgari ücret 2026 için 3 görüşmenin sonunda belirlendi ve kamuoyu ile paylaşıldı.
Yeni asgari ücret yüzde 27 zamla net 28 bin 75 lira 50 kuruş, brüt 33 bin 30 lira oldu.