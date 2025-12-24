Haberler Yaşam Haberleri Zamlı asgari ücret ne zaman alınacak? 2026 yılı maaş günleri bekleniyor!
Giriş Tarihi: 24.12.2025 14:28

Zamlı asgari ücret ne zaman alınacak? 2026 yılı maaş günleri bekleniyor!

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplantılarının ardından milyonlarca çalışanın maaşı yeniden belirlendi. Rakamın netleşmesiyle birlikte şimdi gözler ödeme takvimine çevrildi. "Zamlı asgari ücret ne zaman alınacak?" sorusu, ocak ayının yaklaşmasıyla en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, yeni rakamlar şubat ayında mı yoksa ocak ayında mı hesaplara yatacak? İşte çalışanların merakla beklediği 2026 zamlı maaş ödeme zamanı!

2026 yılı için belirlenen yeni asgari ücret, Türkiye'deki milyonlarca işçinin geçim kaynağını oluştururken, aynı zamanda özel sektördeki diğer maaş zamları için de referans noktası kabul ediliyor. Asgari ücret aylık olarak ve çalışılan ayın sonunda veya öncesinde ödeniyor. Bu durum, zamlı rakamın çalışanların eline geçeceği tarih konusunda bazı karmaşalara yol açabiliyor. Peki, zamlı asgari ücret ne zaman yatacak?

YENİ ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLDU?

2025 yılında net 22 bin 104 lira tutarında ödenen asgari ücret 2026 için 3 görüşmenin sonunda belirlendi ve kamuoyu ile paylaşıldı.

Yeni asgari ücret yüzde 27 zamla net 28 bin 75 lira 50 kuruş, brüt 33 bin 30 lira oldu.

Asgari ücretin işverene maliyeti toplamda 38 bin 892 TL 83 kuruşa yükselirken, hükümetin işverene Asgari Ücret Desteği ise 2026 yılı itibarıyla 1.270 TL'ye yükseldi.

ZAMLI ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN ALINACAK?

Zamlı asgari ücret 1 Ocak 2026 tarihi itibarıyla geçerli olacak. Bu kapsamda çalışılan ayın parasını alan personeller Şubat ayı başında; çalışılacak ay öncesinde maaş alanlar ise ocak ayı itibarıyla zamlı maaşlarını almaya başlayabilir.

