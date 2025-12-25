ZAMLI STAJYER MAAŞI 2026: Asgari ücret zammı sonrası stajyer ödeneği ne kadar oldu?

2026 asgari ücret artışının netleşmesiyle birlikte stajyer maaşları da yeniden gündeme geldi. 1 Ocak 2026 itibarıyla yüzde 27 zamla net 28 bin 75 TL'ye yükselen asgari ücret, lise ve üniversite öğrencilerine ödenen staj ücretlerinde artışı beraberinde getirdi. Yeni düzenleme sonrası stajyer maaşlarının kaç TL olduğu merak edilirken, gözler zamlı rakamlara çevrildi. İşte, zamlı stajyer maaşları…
2026 yılı asgari ücret artışıyla birlikte stajyer maaşlarında da yükseliş yaşandı. Zam öncesinde 6 bin 631 TL olan stajyer ücreti, yüzde 27'lik artışın ardından 8 bin 421 TL'ye çıkarıldı. Böylece yeni yılda staj yapan lise ve üniversite öğrencilerinin alacağı en düşük maaş netleşmiş oldu.