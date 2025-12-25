Haberler Yaşam Haberleri ZAMLI STAJYER MAAŞI 2026: Asgari ücret zammı sonrası stajyer ödeneği ne kadar oldu?
Giriş Tarihi: 25.12.2025 08:44

ZAMLI STAJYER MAAŞI 2026: Asgari ücret zammı sonrası stajyer ödeneği ne kadar oldu?

2026 yılı için asgari ücretin yüzde 27 artışla net 28 bin 75 TL olarak belirlenmesi, stajyer ve çırak maaşlarını da doğrudan etkiledi. İşletmelerde beceri eğitimi alan lise ve üniversite öğrencilerinin alacağı ödemeler yeniden hesaplanırken, “2026 stajyer maaşı ne kadar oldu, kaç TL?” sorusu gündemin öne çıkan başlıkları arasına girdi. İşte, lise ve üniversite 2026 stajyer ücretleri!

ZAMLI STAJYER MAAŞI 2026: Asgari ücret zammı sonrası stajyer ödeneği ne kadar oldu?
  • ABONE OL

2026 asgari ücret artışının netleşmesiyle birlikte stajyer maaşları da yeniden gündeme geldi. 1 Ocak 2026 itibarıyla yüzde 27 zamla net 28 bin 75 TL'ye yükselen asgari ücret, lise ve üniversite öğrencilerine ödenen staj ücretlerinde artışı beraberinde getirdi. Yeni düzenleme sonrası stajyer maaşlarının kaç TL olduğu merak edilirken, gözler zamlı rakamlara çevrildi. İşte, zamlı stajyer maaşları…

2026 STAJYER MAAŞI NE KADAR OLDU?

2026 yılı asgari ücret artışıyla birlikte stajyer maaşlarında da yükseliş yaşandı. Zam öncesinde 6 bin 631 TL olan stajyer ücreti, yüzde 27'lik artışın ardından 8 bin 421 TL'ye çıkarıldı. Böylece yeni yılda staj yapan lise ve üniversite öğrencilerinin alacağı en düşük maaş netleşmiş oldu.

ZAMLI MAAŞLAR NE ZAMAN YATACAK?

Yeni tarife 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerli olacak. Dolayısıyla stajyerler, Ocak ayında yaptıkları stajın karşılığı olan zamlı maaşlarını, kurumların ödeme takvimine göre Ocak ayı sonunda veya Şubat ayı başında hesaplarında görecekler.

  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
ZAMLI STAJYER MAAŞI 2026: Asgari ücret zammı sonrası stajyer ödeneği ne kadar oldu?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz