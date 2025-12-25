2026 YENİ STAJYER MAAŞI: Yeni yılda lise ve üniversite stajyer maaş ödemeleri ne kadar olacak?

2026 STAJYER MAAŞI NE KADAR OLDU?

2026 yılı asgari ücret artışıyla birlikte stajyer maaşlarında da yükseliş yaşandı. Zam öncesinde 6 bin 631 TL olan stajyer ücreti, yüzde 27'lik artışın ardından 8 bin 421 TL'ye çıkarıldı. Böylece yeni yılda staj yapan lise ve üniversite öğrencilerinin alacağı en düşük maaş netleşmiş oldu.