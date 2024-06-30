Hakkari'nin Çukurca ilçesinde bu yıl beşincisi düzenlenen "Fotosafari ve Doğa Sporları Festivali"nin son gününde offroad gösterisi ve rafting etkinlikleri yapıldı. Valiliğin himayesinde organize edilen, İçişleri, Kültür ve Turizm ile Gençlik ve Spor bakanlıkları tarafından desteklenen festival devam ediyor. Irak sınırındaki ilçede yapılan festivalin son gününde Bayrak Tepe yolunda oluşturulan parkurda off-road araçları gösteri yaptı, Zap Suyu'nda rafting heyecanı yaşandı. Vatandaşların Çınaraltı mevkisindeki alanda ok atma etkinliğine katıldığı festivalde, fotoğraf sanatçıları da yörenin kültürel değerlerini fotoğrafladı.