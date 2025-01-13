Zehir taciri terapistten büyük tezgah! Kurabiyeye 20 milyonluk uyuşturucu koymuş

Usalan'ın sihirli mantar ve LSD üretimini Amerika'da veya Güney Amerika'da öğrendiği değerlendirildi. Şüpheli Usalan'ın jandarmaya teslim olmadan önce sırt çantasını başka bir kişiye teslim ettiği öğrenildi. Jandarmaya teslim edilen çantada, 9 kavanoz içerisinde LSD emdirilmiş jel, 4 kap içerisinde LSD emdirilmiş krem, 325 gram LSD emdirilmiş kurabiye olmak üzere toplam 3 kilo 815 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Toplamda 20 milyon TL'ye mal olan uyuşturucu daha ele geçirildi.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesi Çandır Mahallesinde ikamet eden Ahmet Furkan Usalan'ın evde uyuşturucu madde imal ettiği bilgisinin alındı. Bunun üzerine 9 Ocak'ta, KOM Şube Müdürlüğü, Köyceğiz İlçe Jandarma Komutanlığı ve Ortaca İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince şüphelinin ikametinde arama yapıldı. Aramada ele geçirilenler şok etti.

SİHİRLİ MANTARLAR ELE GEÇİRİLDİ

Aramada 18 adet kavanoz içerisinde 14400 gram LSD emdirilmiş tohum, 5 adet kavanoz içerisinde 2600 gram sıvılaştırılmış LSD, 4 adet kavanoz içerisinde 1130 gram olgunlaşmış sihirli mantar, 5 adet kavanoz içerisinde içerisinde kurutulmaya hazır 3500 gram sihirli mantar, 25 adet LSD Hap,

192 adet LSD emdirilmiş kullanıma hazır A4 kağıt, 32 gram LSD emdirilmiş kurabiye, 6 adet 30x15 cm boyutlarında saklama kaplarının içerisinde 36 kök sihirli mantar ele geçirildi.

Ayrıca 293 gram LSD emdirilmiş jel, Elektrikli Gıda Kurutma Cihazı, 3 Adet Hasas Terazi 2 Adet Kapsül Dolum Cihazı, 2 Adet Bitki Üretim Aparatı, 90 Adet Enjektör 2000 Adet Boş Kapsül olmak üzere LSD (Liserjik Asit Dietilamid) üretim laboratuvarı olarak kullanılan evde piyasa değeri 110 Milyon TL olan ve Birleşmiş Milletler Psikotrop Maddeler Sözleşmesine göre dünyanın en tehlikeli uyuşturucu maddelerinden biri olarak kabul edilen halüsinojik, psikedelik ve saykodelik etkilere sahip toplam 22 kilogramlık LSD uyuşturucu maddesi ele geçirilmiştir. Operasyonla ilgili paylaşım yapan Muğla Valisi İdris Akbıyık, "Zehir tacirlerine geçit yok. Muğla huzurun şehri. Gençliğimizi feda etmeyeceğiz" dedi.

BÜTÜN MANTARLAR YENEBİLİR AMA BAZILARI

İşlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen Usalan, tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Terapist olduğu öğrenilen Ulsalan'ın, kurslar verdiği ve meditasyon videoları yayınladığı ortaya çıktı. Özellikle mantarlarla ilgili paylaşımlarda bulunan Usalan, "Bütün mantarlar yenebilir ama bazıları" ifadelerini kullandı. Sosyal medyadaki sayfasıyla terapi reklamı yapan Usalan slogan olarak "Enerjik vücut işçisi, duyguları serbest bırakarak ve yaşam gücünü artırarak iyileşme" kullandı.

SIRRI ORTAYA ÇIKTI

Alınan bilgilere göre, şüpheli Usalan'ın annesi ve 2 kardeşinin Amerika Birleşik Devleti'nde ikamet ettiği, sihirli mantar ve LSD üretimini Amerika'da veya Güney Amerika'da öğrendiği değerlendirildi. Bu halüsinojenik maddeyi kullanan kişilerde zaman, mekan, bilinç ve gerçeklik algısının değişerek ruhani bir kimliğe girildiği biliniyor.

KURABİYE, KREM VE JELE UYUŞTURUCU EMDİRMİŞ

Olayın detayları da ortaya çıktı. Şüpheli Usalan'ın jandarmaya teslim olmadan önce sırt çantasını başka bir kişiye teslim ettiği öğrenildi. Jandarmaya teslim edilen çantada, 9 kavanoz içerisinde LSD emdirilmiş jel, 3 paket toz haline getirilmiş sihirli mantar, 4 kap içerisinde LSD emdirilmiş krem, 325 gram LSD emdirilmiş kurabiye olmak üzere toplam 3 kilo 815 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Ayrıca çanta içerisinde bulunan tutuklu Usalan'a ait cep telefonuna Adli Bilişim Timince incelenmesi yapılmak üzere el konuldu.