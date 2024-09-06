Zehir tacirlerine geçit verilmiyor

Sakarya Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş'un yönettiği uyuşturucuyla mücadele operasyonları 16 ilçede çok yönlü olarak sürdürülüyor. Kriminal olayların sıkça yaşandığı bazı mahallelerin kanalizasyonlarından örnekler alıp uyuşturucu ölçümlerinin bile yapıldığı ilde torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına göz açtırılmıyor. Geçen Ağustos ayı içinde 496 şüpheliyi yakalayan ve adli kurumlara teslim eden Sakarya polisi bataklığı kökten kurutmak için artık şehirde dozerlerle operasyon yapmaya başladı.Adapazarı, Serdivan ve Erenler ilçeleri başta olmak üzere şehrin bir çok noktasında bulunan metruk evler ile halk arasında sote mekan olarak adlandırılan gizli mekanları tespit eden Narkotik Suçlarla (NARKOTİM) Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ilgili belediyelerle resmi yazışmalar sonrasında metruk evlerin yıkımını sağlarken, sote mekanları ile dozerlerle temizliyor. Son olarak Erenler ilçesinde bulunan 1015 nolu sokakta madde bağımlıları ve tinerciler tarafından mesken tutulan araziye dozerle giren polis ve ekipler alanı dümdüz etti. Benzer bir uygulamada Adapazarı Güllük Mahallesi'ndeki arazide yapıldı.Okul önlerinde alınan önlemlere ek olarak "Okul Polisi" uygulamasıyla uyuşturucu ile mücadelede büyük başarı sağlandı. Kriminal mahallelere teknik, fiziki ve ihbara dayalı takipler sonrasında yapılan baskınlarla birlikte uyuşturucu satışı ve kullanımının düştüğü Sakarya'da vatandaşlar yapılan çalışmalara tam destek veriyor.