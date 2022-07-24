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Giriş Tarihi: 25.7.2022

Zehirlenen vatandaşların sayısı 130’a yükseldi

Bolu’da içme suyundan etkilenerek hastanelere başvuran vatandaşların sayısı 130’a ulaştı. 58 kişinin tedavisi ise devam ediyor

KASIM ŞAHİN KASIM ŞAHİN
Zehirlenen vatandaşların sayısı 130’a yükseldi
Bolu Valiliği, merkeze bağlı Yuva köyünde içme suyundan zehirlenerek hastanelere başvuran vatandaşların sayısını 130 olarak açıkladı. Yapılan açıklamada, "71 hastamızın tedavisi tamamlanmış olup, 58 vatandaşımızın tedavisi hastanelerde devam etmektedir. İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerimiz başta olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlarımız çalışmalarını titizlikle sürdürmektedir" denildi. Vali Erkan Kılıç başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisinde ise kentteki su depolarıyla ilgili yeni kararlar alındı. Toplantıda kentteki tüm içme suyu depoları ve çeşmelerin dezenfeksiyon işlemlerinin çok acil şekilde yapılması ve depo klorlama cihazlarının kontrol edilerek çalışır vaziyette tutulması kararı alındı. Köy su depolarının temizliğinin hassasiyetle yapılmasına devam edilmesi, suların klorlanması ve depo temizliğiyle ilgili işlemler için köy muhtarlarınca bir kişinin görevlendirilmesine karar verilirken, görevlendirilen kişilerin valilik ve kaymakamlıklara bildirilmesi gerektiği, konunun takibinin ise İl Özel İdaresi ile kaymakamlıklarca yapılması kararlaştırıldı. Alınan kararların uygulanmasında ihmal ve kusuru bulunanlara ya da kararlara muhalefet edenlere Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi ve suç teşkil etmesi halinde TCK'nin 195. maddesi, ayrıca ilgili mevzuatın ilgili maddeleri gereğince işlem yapılarak, idari ceza kesileceği belirtildi. Bu arada Yuva köyünde içme suyundan etkilenince sevk edildiği Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Eyüp Ertem'in cenazesi toprağa verildi.

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Zehirlenen vatandaşların sayısı 130’a yükseldi
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